Das chinesische Handelsministerium hat sich in der letzten Stunde geäußert und erklärt, dass die Handels- und Wirtschaftsteams von China und den USA in Kontakt geblieben sind. Das Ministerium fügte hinzu, dass man sich an den Konsens halten werde, den die US-amerikanische und die chinesische Führung in einem Telefongespräch erzielt hätten. Marktreaktion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...