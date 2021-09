Silverstone - Formel-1-Pilot Sebastian Vettel wird auch in der kommenden Saison für den Rennstall Aston Martin starten. Gemeinsam mit Lance Stroll werde der Deutsche weiterhin das Fahrer-Duo bilden, teilte das Team am Donnerstag mit.



Vettel sagte, dass er sich sehr darauf freue, "die neue Generation von Formel-1-Autos zu fahren". Im kommenden Jahr sorgen umfangreiche Regeländerungen bei den Fahrzeugen für deutlich veränderte Gegebenheiten. Vettel erwartet deshalb "spannendere Rennen". Die Veränderungen seien so groß, dass jedes Team von vorne beginne.



Dies sei eine "großartige Gelegenheit" für Aston Martin, so der Heppenheimer.

ASTON MARTIN LAGONDA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de