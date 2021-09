Der EUR/CHF ist erneut am gleitenden 200-Tage-Durchschnitt (DMA) bei 1,0899 gescheitert. Das Währungspaar dürfte in Richtung des Bereichs um 1,0643/1,0629 fallen, berichtet Karen Jones, Teamleiterin FICC Technical Analysis Research bei der Commerzbank. Unterhalb des Abwärtstrends 2008-2021 bei 1,0941 negativ "Der EUR/CHF ist in letzter Zeit dreimal ...

