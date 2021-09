Die Schaukelbörse auf hohem Niveau an den grossen europäischen Börsen hat sich am Donnerstag fortgesetzt.Paris / London - Die Schaukelbörse auf hohem Niveau an den grossen europäischen Börsen hat sich am Donnerstag fortgesetzt. Nach den Verlusten am Vortag standen die Signale nun wieder auf Erholung. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone gewann 0,58 Prozent auf 4169,87 Punkte. Anfang vergangener Woche hatte der Index den höchsten Stand seit mehr als 13 Jahren erreicht, seitdem pendelt er unter...

Den vollständigen Artikel lesen ...