In der Woche bis zum 11. September wurden in den USA 332.000 Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung gestellt, wie das US-Arbeitsministerium (DOL) am Donnerstag bekannt gab. Dieser Wert folgte auf den vorherigen Wert von 312.000 (revidiert von 310.000) und lag leicht unter den Markterwartungen von 328.000. Marktreaktion Unterstützt von den positiven ...

