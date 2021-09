Das Unternehmen aus dem Siegerland hat ein neues hydrometallurgisches Verfahren entwickelt, mit dem sich sämtliche Bestandteile der Batterien recyceln lassen sollen. Primobius will mit der Anlage Sicherheit und Nachhaltigkeit des Verfahrens demonstrieren.Primobius nimmt am Unternehmensstandort in der Nähe von Siegen derzeit eine Demonstrationsanlage in Betrieb, die mit einem selbst entwickelten hydrometallurgischen Verfahren arbeitet. Damit sollen sich Lithium-Ionen-Batterien vollständig recyceln lassen - zum Beispiel in Form von hochreinem Kathodenmaterial, das wieder in die Lieferkette der Batterieherstellung ...

