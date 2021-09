Der SMI legt um 9.15 Uhr 0,76 Prozent auf 12'119,79 Punkte zu.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist zu Wochenschluss deutlich fester in den regulären Handel gestartet. Die Aktien knüpfen damit an die Aufwärtsbewegung der US-Börse im späten Handel an. Dort war die Stimmung trotz überraschend starker Einzelhandelsdaten lange gedrückt und die anfänglichen Verluste konnten nicht ganz aufgeholt werden. Für Schwankungen könnte der grosse Verfallstag mit...

