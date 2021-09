Aalborg CSP soll im dänischen Ort Dronninglund den Erdwärmespeicher aus dem Jahr 2015 sanieren. Wasseransammlungen haben zu Schäden in der Isolierung geführt. Für Aalborg CSP ist dies bereits der zweite Auftrag für einen Speicher für Solare Fernwärme innerhalb von knapp zehn Monaten. Der Markt für diese Erdbeckenspeicher, auf Englisch Pit Thermal Energy Storage (PTES) wachse rasant, so das Unternehmen.Bei PTES handelt es sich im Wesentlichen um ein riesiges, mit Wasser gefülltes Becken in der Erde ...

