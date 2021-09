Der Bundesrat will verschiedene Optionen zu den Gratistests nochmals diskutieren. Eine Möglichkeit sei, die Frist für die Gratistests zu verlängern.Bern - Der Bundesrat will verschiedene Optionen zu den Gratistests nochmals diskutieren, wie Gesundheitsminister Alain Berset am Freitag vor den Medien in Bern sagte. Eine Möglichkeit sei, die Frist für die Gratistests zu verlängern. Eine andere Option sei es, Anpassungen für gewisse Personengruppen vorzunehmen. Ein Entscheid sei aber noch nicht gefallen, sagte Berset.

