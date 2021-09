Zum Franken stieg der Dollar mit 0,9308 Franken über die Marke von 0,93 Franken.Frankfurt - Der Euro und der Franken haben am Freitag in einem ruhigen Umfeld gegenüber dem Dollar etwas nachgegeben. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1743 Dollar und damit etwas weniger als am frühen Nachmittag (1,1782). Zum Franken stieg der Dollar mit 0,9308 Franken über die Marke von 0,93 Franken. Kurz nach Mittag hatte der «Greenback» erst 0,9274 Franken gekostet.

