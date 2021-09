Der UoM-Verbraucherstimmungsindex ist Anfang September leicht gestiegen - Der US Dollar Index bleibt im positiven Bereich bei 93,00 - Das Verbrauchervertrauen in den USA hat sich im September leicht verbessert: Der Verbraucherstimmungsindex der University of Michigan stieg von 70,3 im August auf 71 (September). Dieser Wert war etwas schwächer als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...