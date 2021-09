Paris - Frankreich ruft wegen eines geplatzten U-Boot-Deals seine Botschafter aus den USA und Australien zurück. Das geschehe auf Wunsch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, teilte Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian am Freitagabend mit.



Die Ankündigungen der Regierungen Australiens und der USA seien "außerordentlich ernst", sagte er. Zuvor hatten am Mittwoch die USA, Großbritannien und Australien ein neues Sicherheitsbündnis im Indopazifik angekündigt, das auch den Bau von Atom-U-Booten in Australien vorsieht. In der Folge hatte Australien einen U-Boot-Deal mit Frankreich aufgekündigt, der knapp 56 Milliarden Euro schwer gewesen war.

