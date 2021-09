Köln - Am fünften Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Köln daheim gegen RB Leipzig mit 1:1 unentschieden gespielt. Die Sachsen legten direkt offensivfreudig los und schienen früh in Führung zu gehen, beim Pass von Olmo auf Szoboszlai in der fünften Minute stand der Ungar aber im Abseits und sein Treffer zählte nicht.



In der achten Minute zog Nkunku aus 18 Metern ab und ließ den Pfosten erzittern. In Minute elf wurde es mal auf der anderen Seite gefährlich, als Duda einen Schmitz-Pass direkt abnahm und rechts das Gestänge traf. Es ging munter in beide Richtungen, doch beiden Teams stand immer wieder auch die Abseitsfahne oder die Torumrandung im Weg. Zur Pause konnte also von einem 0:0 der besseren Sorte die Rede sein.



In Hälfte zwei gelang den Hausherren dann der erste Treffer des Abends, als Simakan im eigenen Strafraum zwar Uth die Kugel abluchsen konnte, aber danach versehentlich Modeste bediente und der Franzose oben rechts einschießen konnte. In der Folge erhöhte die Marsch-Elf den Druck nach vorne nochmals und erspielte sich Chance um Chance, doch Timo Horn hielt die Null mehrfach fest. In der 71. Minute war dann aber auch er machtlos, als Haidara Szoboszlais Ecke von links am kurzen Pfosten per Kopf wuchtig versenkte. RB rannte danach weiter an.



In der 90. Minute hatte Szboszlai die letzte Riesenchance der Gäste, doch allein vor Horn scheiterte der 20-Jährige am Reflex des Keepers. In der 93. Minute hätte stattdessen Duda den Riesenjubel für den FC bewirken können, doch den Abpraller nach Anderssons Schuss brachte er nicht auf den Kasten. Es blieb beim Remis. Damit klettert Köln in der Tabelle auf Rang sechs, Leipzig muss sich aktuell mit Platz 13 begnügen.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de