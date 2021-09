Der Euro verlor an Wert, nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) einem auf unbestätigten Quellen beruhenden, aggressiven Medienbericht öffentlich widersprochen hatte. In der Folge sank der EUR/USD in Richtung der Marke von etwa 1,1750. Ökonomen der OCBC erwarten, dass das Paar bis auf die Marke um 1,17 fallen wird. EZB dementiert hawkishe Berichte ...

