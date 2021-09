Der letzte verbliebene Rekurs gegen das Projekt der Immobiliengesellschaft Plazza in Crissier ist zurückgezogen worden.Zürich - Der letzte verbliebene Rekurs gegen das Projekt der Immobiliengesellschaft Plazza in Crissier ist zurückgezogen worden. Dadurch wird die bereits vorliegende Baubewilligung rechtskräftig. Plazza erwartet den Baubeginn im vierten Quartal 2021. Die erste Realisierungsetappe dauert voraussichtlich bis 2024 und umfasst rund zwei Drittel des Gesamtprojekts. In Crissier bei Lausanne verfügt...

