Am 02. September hatten wir getitelt: "Spotify: Nächster Volltreffer - 100% Gewinn!" Dieser Gewinn war aus einem Trading-Tipp vom 22. August entstanden. In einigen unserer Stellungnahmen im Express-Service hatten wir risikobereiten Tradern dazu geraten, den Stoppkurs bei Spotify ISIN: LU1778762911 anzuheben und die Gewinne laufen zu lassen. Der Kurs hatte sich am 07. September bis auf 263,50 USD nach oben begeben und gönnte sich danach zunächst einmal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...