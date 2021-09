Je höher die Regulierungskosten, desto grösser die Produktivitäts- und Wettbewerbsverluste. Die Regulierungskosten schlagen sich volkswirtschaftlich direkt auf das BIP nieder - rund 10 % der jährlichen Wertschöpfung oder aktuell 70 Milliarden Franken.Wir kennen das Problem. Der Amtsschimmel wiehert und wir plagen uns mit Papieren und Behördengängen rum. Das kostet Zeit und Geld - im grossen Ausmass wie noch zu zeigen ist. Doch gehen wir zunächst in die Unternehmenspraxis. Mit einem Lift transportiert ein Getränkehändler Kisten mit Flaschen auf Paletten in seinem Lager vom Parterre in den dritten Stock. Der Lift ist noch nie steckengeblieben.

