Bereits zum fünften Mal in zehn Jahren hat IDC im Auftrag von Salesforce untersucht, wieviel mehr Umsatz und neue Jobs durch Entwicklung, Betrieb und Einsatz der Technologien des führenden CRM-Anbieters geschaffen werden.Zürich - Bereits zum fünften Mal in zehn Jahren hat IDC im Auftrag von Salesforce untersucht, wieviel mehr Umsatz und neue Jobs durch Entwicklung, Betrieb und Einsatz der Technologien des führenden CRM-Anbieters geschaffen werden. Global werden Unternehmen aufgrund des Einsatzes von Salesforce Technologien und Partnerlösungen bis 2026 zusätzliche Umsätze in Höhe von 1,6 Billionen Dollar generieren.

Den vollständigen Artikel lesen ...