Bei SAP ging es in den vergangenen Monaten extrem turbulent zu. Die Walldorfer haben ihr Geschäftsmodell in Folge der Corona-Krise rigoros umstrukturiert und damit kurzzeitig das Vertrauen der Anleger verspielt. So rauschte der Kurs im vergangenen Herbst im freien Fall von 135 Euro auf nur noch 90 Euro in den Keller. Doch diese Umstrukturierung trägt Früchte wie die jüngsten Zahlen belegen. Nach einer fulminanten Rallye bis in den Bereich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...