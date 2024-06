New York - Am US-Aktienmarkt haben die Anleger am Donnerstag erneut die Füsse still gehalten. Die wichtigsten Indizes bewegten sich wie schon zur Wochenmitte nur wenig. An der Wall Street war vor kurz vor zwei wichtigen Ereignissen Vorsicht zu spüren. So steht nach Börsenschluss die erste Fernsehdebatte zwischen Präsident Joe Biden und Herausforderer Donald Trump an. Am Freitag dann werden wichtige Inflationsdaten veröffentlicht. Der Leitindex Dow ...

Den vollständigen Artikel lesen ...