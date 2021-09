Isabel Schnabel, Mitglied des Direktoriums der Europäischen Zentralbank, sagte am Montag, dass sie ermutigende Anzeichen in der Wirtschaft sehe, wie Reuters berichtet. Weitere Zitate "Wir freuen uns, dass die Inflation ansteigt." "Was wir sehen, entspricht weitgehend unseren Prognosen". "Eine verfrühte Straffung der Politik ist ein größerer Fehler ...

Den vollständigen Artikel lesen ...