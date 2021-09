Im Ranking «Deutschlands einflussreichste Ökonomen», das jährlich von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung veröffentlicht wird, belegt die VP Bank mit ihrem Chefökonom Dr. Thomas Gitzel in der Kategorie «Medien» unter 50 evaluierten Adressen den 7. Platz und ist damit das bestrangierte Finanzinstitut.Vaduz - Im Ranking «Deutschlands einflussreichste Ökonomen», das jährlich von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung veröffentlicht wird, belegt die VP Bank mit ihrem Chefökonom Dr. Thomas Gitzel in der Kategorie «Medien» unter 50 evaluierten Adressen den 7. Platz und ist damit das bestrangierte Finanzinstitut. Wer hat mit seiner/ihrer Meinung wie viel Gewicht auf Social Media, in den Medien...

Den vollständigen Artikel lesen ...