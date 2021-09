Die liberale Regierungspartei errang nach Prognosen des öffentlichen Senders CBC bei der Abstimmung am Montag etwa 156 Mandate und liess die Konservativen von Kontrahent Erin O'Toole mit ungefähr 122 Sitzen hinter sich.Ottawa - Die liberale Partei von Ministerpräsident Justin Trudeau hat nach ersten Ergebnissen die vorgezogene Parlamentswahl in Kanada gewonnen - ist aber deutlich hinter dem Ziel einer absoluten Mehrheit zurückgeblieben. Die Regierungspartei errang nach Prognosen des öffentlichen Senders CBC bei der Abstimmung am Montag etwa 156 Mandate und liess die Konservativen von Kontrahent Erin O'Toole mit...

Den vollständigen Artikel lesen ...