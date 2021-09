Frankfurt/Main - Nach den deutlichen Kursverlusten in Europa und den USA am Montag ist der DAX am Dienstag freundlich in den Handel gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Index mit rund 15.270 Punkten berechnet und damit 0,9 Prozent über Vortagesschluss, als es über 2 Prozent nach unten ging.



Die erst seit Montag im DAX platzierten Papiere von Porsche setzten sich dabei an die Spitze der Kursliste mit einem Plus von etwa 1,8 Prozent in den ersten Handelsminuten, gefolgt von BASF und Siemens. Marktkommentatoren sprachen von einer typischen Gegenbewegung nach den Abverkäufen vom Vortag, manche Investoren witterten gute Einstiegsgelegenheiten. Papiere von Delivery Hero ließen gegen den Trend nach und das am deutlichsten, ebenso wie Fresenius Medical und Vonovia. Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmorgen nahezu unverändert.



Ein Euro kostete wie am Vortag 1,1727 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8527 Euro zu haben.

