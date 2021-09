Photovoltaik und Solarthermie sollen Teil der Fassade werden in einem sanierten Hochhaus im österreichischen Graz. Das Forschungsinstitut AEE INTEC zeigt ab Herbst das Beispiel für die serielle Sanierung. So kommt grüne Wärme aus der Wand: an einem Grazer Hochhaus will das österreichische Forschungsinstitut AEE INTEC ab Herbst seine neue Energiefassade demonstrieren. Sie soll die alten Mauern mit minimalem Aufwand zu Flächenheiz- und Kühlsystemen machen, die auch Energie speichern können. Der Prototyp ...

