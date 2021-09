Nach den deutlichen Abgaben zu Wochenbeginn haben sich die europäischen Börsen am Dienstag erholt.Paris / London - Nach den deutlichen Abgaben zu Wochenbeginn haben sich die europäischen Börsen am Dienstag erholt. Der EuroStoxx 50 kletterte am Mittag um 1,28 Prozent auf 4095,31 Punkte. Auch an den Länderbörsen ging es nach oben. In Paris gewann der Cac 40 1,4 Prozent auf 6544,10 Zähler. Der FTSE 100 in London zog um 1,14 Prozent auf 6982,59 Punkte an. Die Beruhigung könnte sich indes als...

