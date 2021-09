Die Wohnungsbaubeginne in den USA sind nach dem Rückgang im Juli deutlich gestiegen - Der US Dollar Index bewegt sich weiterhin seitwärts über 93,00 - Die Baubeginne in den USA stiegen im August auf Monatsbasis um 3,9%, nachdem sie im Juli um 7% gesunken waren. Dies geht aus den Daten hervor, die das US Census Bureau und das US Department of Housing ...

Den vollständigen Artikel lesen ...