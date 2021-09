Sie folgt auf Andreas Widmer, der die operative Führung des Zuger Energie-, Telekom- und Wasserversorgungsunternehmens an der nächsten ordentlichen GV abgibt.Zug - Der Verwaltungsrat der Zuger WWZ-Gruppe hat Esther Denzler (54) zur neuen CEO der WWZ AG ernannt. Sie folgt auf Andreas Widmer (61), der die operative Führung des Zuger Energie-, Telekom- und Wasserversorgungsunternehmens an der nächsten ordentlichen Generalversammlung abgibt. Esther Denzler wird am 1. April 2022 in das Unternehmen eintreten und übernimmt das Amt am 12. Mai 2022.

