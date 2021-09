Der amerikanische Industriekonzern Toro Co. (ISIN: US8910921084, NYSE: TTC) zahlt am 21. Oktober 2021 eine vierteljährliche Dividende von 0,2625 US-Dollar je Aktie an die Aktionäre. Record date ist der 6. Oktober 2021. Es ist die 150. Quartalsdividende in Folge, wie Toro am Dienstag mitteilte. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet schüttet Toro damit unverändert 1,05 US-Dollar an seine Investoren aus. Beim derzeitigen ...

