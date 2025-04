Converge Technology Solutions Corp.: Gericht erteilt endgültige Genehmigung für die Übernahme durch H.I.G. Capital

TORONTO und GATINEAU, QC, 17. April 2025 /PRNewswire/ -- Converge Technology Solutions Corp. ("Converge" oder das "Unternehmen") (TSX: CTS) (FSE: 0ZB) (OTCQX: CTSDF) hat heute bekannt gegeben, dass das Oberste Gericht von Ontario (Handelsgericht) eine endgültige Verfügung erlassen hat, mit der die zuvor angekündigte geplante Vereinbarung (die "Vereinbarung") genehmigt wird, die das Unternehmen und 16728421 Canada Inc. (der "Käufer"), eine Tochtergesellschaft von H.I.G. Capital ("H.I.G.") umfasst. Gemäß diesem Plan wird der Käufer alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Kapitals von Converge (die "Aktien") erwerben, mit Ausnahme bestimmter Aktien, die von bestimmten Aktionären gehalten werden, die Rollover-Aktienvereinbarungen abgeschlossen haben.

Vorbehaltlich der Erfüllung oder, soweit zulässig, des Verzichts auf die übrigen Abschlussbedingungen, die in der zwischen dem Unternehmen und dem Käufer am 6. Februar 2025 geschlossenen Vereinbarung, geändert durch die Änderungsvereinbarung vom 1. April 2025 (zusammen die "Übereinkunft über die Vereinbarung"), enthalten sind, wird davon ausgegangen, dass die Vereinbarung von den Parteien am oder um den 22. April 2025 abgeschlossen wird.

Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass alle behördlichen Genehmigungen, die für den Abschluss der Vereinbarung erforderlich sind, nun vorliegen.

Fragen an den Verwahrer

Aktionäre, die Fragen haben oder Unterstützung bei der Einreichung ihrer Aktien im Zusammenhang mit der Vereinbarung benötigen, können sich mit ihren Fragen an Computershare Investor Services Inc. wenden, die im Zusammenhang mit der Verainbarung als Verwahrstelle fungiert. Die Telefonnummer lautet 1-800-564-6253 (gebührenfrei innerhalb Nordamerikas) oder 1-514-982-7555 (außerhalb Nordamerikas). Per E-Mail erreichen Sie die Verwahrstelle unter [email protected] .

Informationen zu Converge

Converge Technology Solutions Corp. ist dabei, die Art und Weise, wie Unternehmen über IT denken, neu zu gestalten - eine Vision, die von Menschen für Menschen umgesetzt wird. Seit 2017 konzentrieren wir uns auf die Bereitstellung ergebnisorientierter Lösungen, die auf die Herausforderungen der Menschen ausgerichtet sind. Als dienstleistungsorientierter, softwaregestützter Anbieter von IT- und Cloud-Lösungen kombinieren wir fundiertes Fachwissen, lokale Verbindungen und globale Ressourcen, um branchenführende Lösungen zu liefern.

Durch fortschrittliche Analysen, künstliche Intelligenz (KI), Cloud-Plattformen, Cybersicherheit, digitale Infrastruktur und Arbeitsplatztransformation ermöglichen wir es Unternehmen aller Branchen, Innovationen zu entwickeln, Abläufe zu optimieren sowie aussagekräftige Ergebnisse zu erzielen. Unsere AIM-Methode (Advise, Implement, Manage) stellt sicher, dass die Lösungen auf die spezifischen Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind und mit bestehenden Systemen übereinstimmen, um den Erfolg ohne Komplexität zu fördern.

Entdecken Sie IT neu interpretiert mit Converge - wo Innovation auf Menschen trifft. Weitere Informationen erhalten Sie unter convergetp.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze in Bezug auf Converge und sein Geschäft. Jede Aussage, die Erörterungen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, künftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (häufig, aber nicht immer unter Verwendung von Formulierungen wie "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "sieht voraus" oder "sieht nicht voraus", "plant", "budgetiert", "vorgesehen", "prognostiziert", "schätzt", "glaubt" oder "beabsichtigt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder die Angabe, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden "können" oder "könnten", "würden", "dürften" oder "werden") sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein.

Insbesondere Aussagen über den Abschluss der Vereinbarung und andere Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, gelten als zukunftsgerichtete Informationen. Die angegebenen voraussichtlichen Termine können sich aus verschiedenen Gründen ändern, unter anderem aufgrund der Notwendigkeit, die Fristen für die Erfüllung der anderen Bedingungen für den Abschluss der Vereinbarung zu verlängern. Die zukunftsgerichteten Informationen beruhen auf den Meinungen, Schätzungen und Annahmen der Geschäftsleitung. Obwohl das Unternehmen diese Meinungen, Schätzungen und Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen und vernünftig erachtet, unterliegen sie bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten, Annahmen und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden.

Die zukunftsgerichteten Informationen sind mit erheblichen Risiken behaftet, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Risiken im Zusammenhang mit dem Abschluss des Arrangements und den allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen.

Sollte eines dieser Risiken oder eine dieser Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die Meinungen, Schätzungen oder Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, als unrichtig erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse oder zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwartet wurden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Risikofaktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Risikofaktoren geben, die dem Unternehmen derzeit nicht bekannt sind oder von denen das Unternehmen derzeit annimmt, dass sie nicht wesentlich sind, und die ebenfalls dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten Sie sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, die nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit haben. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen stellen die Erwartungen des Unternehmens zu dem hier angegebenen Datum dar und können sich nach diesem Datum noch ändern. Das Unternehmen lehnt jedoch jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren oder die Ergebnisse von Revisionen dieser Aussagen öffentlich bekannt zu geben, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch die vorgenannten Warnhinweise eingeschränkt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Converge Technology Solutions Corp., E-Mail: [email protected], Telefon: 416-360-1495