The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 23.04.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 23.04.2025ISIN NameFR0000051732 ATOS SE NOM.EO 0,0001CA21250C1068 CONVERGE TECHNOLOGY SOL.CA38147L2066 GOLDON RES LTDFR0013183589 AURES TECH. INH. EO-,25SE0023468046 ECOM TEAMS SWEDEN SERIE BUSY8137FAH11 SRI LANKA 17/27 REGSUS45827R1068 INTEGRATED R.+R.A. A O.N.