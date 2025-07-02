FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ALTURA ENERGY CORP. Y020 CA02210E1016
BECKETTS INC. O.N. T270 CA07568L1022
CAMINO MINERALS XC0 CA1380503070
GLENSTAR MINERALS INC. VO20 CA37888C1023
GOLD FINDERS RESOURCES 6NR CA38059A1075
NOBLE PLAINS URANIUM INE0 CA65510H1082
PARADIGM GOLD CORP. C5N CA69902F1009
SOKOMAN MIN.CORP. NEW 3PJ CA83410N1096
AMS-OSRAM UNSPON.ADR NEW DQW0 US03217C2052
DBV TECH.SP.ADR 5 EO-10 DBV1 US23306J3095
EMBRACER GROUP UNSP.ADR/1 TH93 US29082P2039
EXICURE INC. DL-,0001 2H0 US30205M3097
FITLIFE BRANDS INC. O.N. QO80 US33817P4054
AMAZE HLDGS INC. A O.N. FI30 US35804X2009
UPEXI INC. NEW O.N. 7TQ0 US39959A2050
IBIO INC. DL -,001 0JV0 US4510337086
SHARPL.GAM. NEW DL-,0001 7710 US8200144058
ZOZO INC.UNSP.ADR NEW SAR1 US98979Y2054
AB/FROM ONWARDS 02.07.2025 15:21 CET
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ALTURA ENERGY CORP. Y020 CA02210E1016
BECKETTS INC. O.N. T270 CA07568L1022
CAMINO MINERALS XC0 CA1380503070
GLENSTAR MINERALS INC. VO20 CA37888C1023
GOLD FINDERS RESOURCES 6NR CA38059A1075
NOBLE PLAINS URANIUM INE0 CA65510H1082
PARADIGM GOLD CORP. C5N CA69902F1009
SOKOMAN MIN.CORP. NEW 3PJ CA83410N1096
AMS-OSRAM UNSPON.ADR NEW DQW0 US03217C2052
DBV TECH.SP.ADR 5 EO-10 DBV1 US23306J3095
EMBRACER GROUP UNSP.ADR/1 TH93 US29082P2039
EXICURE INC. DL-,0001 2H0 US30205M3097
FITLIFE BRANDS INC. O.N. QO80 US33817P4054
AMAZE HLDGS INC. A O.N. FI30 US35804X2009
UPEXI INC. NEW O.N. 7TQ0 US39959A2050
IBIO INC. DL -,001 0JV0 US4510337086
SHARPL.GAM. NEW DL-,0001 7710 US8200144058
ZOZO INC.UNSP.ADR NEW SAR1 US98979Y2054
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