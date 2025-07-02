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WKN: A40Z0W | ISIN: CA1380503070 | Ticker-Symbol: XC0
Stuttgart
02.07.25 | 07:56
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ALTURA ENERGY
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ALTURA ENERGY CORP0,148+3.189 %
AMAZE HOLDINGS INC6,220+1.768 %
BECKETTS INC0,011+1,85 %
CAMINO MINERALS CORPORATION0,1330,00 %
EXICURE INC4,680+1.481 %
FITLIFE BRANDS INC11,700-61,00 %
GLENSTAR MINERALS INC0,135-10,06 %
GOLD FINDER RESOURCES LTD0,024-35,14 %
IBIO INC0,610-82,64 %
NOBLE PLAINS URANIUM CORP0,097+7,32 %
PARADIGM GOLD CORPORATION0,043+1.129 %
SHARPLINK GAMING INC7,850+633,64 %
SOKOMAN MINERALS CORP0,0140,00 %
UPEXI INC9,275-100,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.