FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN

ALTURA ENERGY CORP. Y020 CA02210E1016

BECKETTS INC. O.N. T270 CA07568L1022

CAMINO MINERALS XC0 CA1380503070

GLENSTAR MINERALS INC. VO20 CA37888C1023

GOLD FINDERS RESOURCES 6NR CA38059A1075

NOBLE PLAINS URANIUM INE0 CA65510H1082

PARADIGM GOLD CORP. C5N CA69902F1009

SOKOMAN MIN.CORP. NEW 3PJ CA83410N1096

AMS-OSRAM UNSPON.ADR NEW DQW0 US03217C2052

DBV TECH.SP.ADR 5 EO-10 DBV1 US23306J3095

EMBRACER GROUP UNSP.ADR/1 TH93 US29082P2039

EXICURE INC. DL-,0001 2H0 US30205M3097

FITLIFE BRANDS INC. O.N. QO80 US33817P4054

AMAZE HLDGS INC. A O.N. FI30 US35804X2009

UPEXI INC. NEW O.N. 7TQ0 US39959A2050

IBIO INC. DL -,001 0JV0 US4510337086

SHARPL.GAM. NEW DL-,0001 7710 US8200144058

ZOZO INC.UNSP.ADR NEW SAR1 US98979Y2054

AB/FROM ONWARDS 02.07.2025 15:21 CET





© 2025 Xetra Newsboard