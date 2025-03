The following instruments on XETRA do have their first trading 18.03.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 18.03.2025Aktien1 SE0023950795 Röko AB2 CA2519341051 Deutsche Telekom AG CDR3 CA65506N1015 Noble Mineral Exploration Inc.4 CA07568L1022 Beckett's Inc.Anleihen1 FR001400Y969 Air Liquide Finance S.A.2 FR001400XZU6 Aéroports de Paris S.A.3 FR001400XZV4 Aéroports de Paris S.A.4 NO0013511113 DNO ASA5 XS2993970925 International Finance Corp.6 DE000DW6AG17 DZ BANK AG7 IT0005641029 Italien, Republik8 XS3027988933 AIB Group PLC9 US09951LAD55 Booz Allen Hamilton Inc.10 US459058LR21 International Bank for Reconstruction and Development11 XS3028099417 Íslandsbanki hf.12 XS3030307865 Neste Oyj13 IE000PWGE381 UBS Nasdaq-100 ESG Enhanced CITS ETF (USD) A-acc14 IE000SB4G4I4 UBS Nasdaq-100 UCITS ETF (USD) A-acc