VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 17. Juni 2025 / Camino Minerals Corporation (TSX-V: COR) (OTC PINK: CAMZF) ("Camino" oder das "Unternehmen"") freut sich, die Ergebnisse der hochgradigen Kupferschlitzbohrungen im Erkundungsgebiet Katty im Diva Trend bekannt zu geben, einem von mehreren vielversprechenden Zielen beim unternehmenseigenen Kupferprojekt Los Chapitos ("Los Chapitos" oder das "Projekt") in Peru. Insgesamt wurden zwölf Schürfgrabungsschlitze im Erkundungsgebiet abgeschlossen und alle Schlitze enthielten bedeutsame hochgradige Kupferabschnitte mit damit in Zusammenhang stehendem Silber (Tabelle 1). Los Chapitos ist das zweite Kupferprojekt von Camino mit seinem Partner Nittetsu Mining Co. Ltd. ("Nittetsu"), der nach dem Abschluss einer Gesamtinvestition in Höhe von 10 Millionen CAD eine Beteiligung von 35 % an Los Chapitos erwerben kann (siehe Pressemitteilung vom 14. Juni 2023). Rio Tinto, ein großer Kupferproduzent, hat kürzlich Schürfrechte in der Nähe von Los Chapitos abgesteckt (siehe Pressemitteilung vom 17. Mai 2024). Camino entwickelt auch sein Minenerschließungsprojekt, das Kupferprojekt Puquios, mit Nittetsu Mining in Chile weiter (siehe Pressemitteilung vom 17. April 2025).

Höhepunkte:

- Die neuen Schlitzergebnisse beinhalten:

18 m mit 1,57 % Cu und 11,36 ppm Ag

12 m mit 2,3 % Cu und 21,13 ppm Ag

7 m mit 4,3 % Cu und 25,5 ppm Ag

- Kupfermineralisierung in Zusammenhang mit Kupferoxid und Sulfiden, die in Intrusivgestein in Kontakt mit Vulkangestein vorkommen

- Schlitzprobenahmen entlang der kürzlich identifizierten Verwerfung Maqui, einer sekundären Verwerfung entlang des etablierten Kupferkorridors Diva

- Starke positive Übereinstimmung zwischen der Kupfer- und der Silbermineralisierung

- Gesteinsproben sind repräsentative, nicht selektive, beständige Schlitzproben (jeweils 1 bis 2 m mächtig) unterschiedlicher Gesteinsarten, einschließlich Intrusiv- oder Vulkangestein

- Explorationen entlang der Verwerfung Maqui bei Katty werden fortgesetzt, um Bohrziele für das nächste Bohrprogramm zu identifizieren und zu priorisieren

Zurzeit liegt der Schwerpunkt auf der Erweiterung der Mineralisierungszone und der Bewertung der geologischen Verbindungen sowohl zur Zone Katty als auch zur Zone Koji South, um eine mögliche Verbindung zur Zone Adriana zu erkunden, die mit über 20.000 m an Bohrungen die beständigste und bedeutsamste kupfermineralisierte Zone bei Los Chapitos beherbergt. Wenn die Beständigkeit der Mineralisierung mittels Explorationen bestätigt wird, die die Zonen Katty und Koji mit Adriana verbinden, könnte das gesamte Mineralsystem von Bedeutung sein.

"Die jüngsten Schlitzergebnisse mit Kupfergehalten von bis zu 2 bis 4 % Kupfer und damit in Zusammenhang stehende Silbermineralisierungen mit bedeutsamen Intervallen zählen zu unseren besten Schlitzproben bei Los Chapitos in einem neuen Gebiet, etwa 1 km südlich unserer primären Kupfermineralisierungszone Adriana", sagte Jay Chmelauskas, CEO von Camino. "Katty ist ein Gebiet, über das unser Partner Nittetsu und unser geologisches Team und unsere Berater in Peru im Vorjahr Erkenntnisse gewonnen haben, und wir sind nun in der Lage, das Potenzial aus einem anderen Blickwinkel neu zu bewerten, um die Kupfermineralisierung in diesem Gebiet zu verbinden und zu erweitern. In den nächsten sechs Monaten wird Camino weiterhin aktiv Explorationsbohrungen in Peru durchführen, während wir die Erschließung unserer Kupfermine Puquios in Chile vorantreiben."

"Die Schlitzprobenahmen erstrecken sich über ein Gebiet von über 500 m. Wir haben eine ähnliche Mineralisierung in der 1 km entfernten Zone Adriana beobachtet, wo im Rahmen historischer Bohrungen hochgradiges Kupfer in der Tiefe nachgewiesen wurde, einschließlich 4,5 m mit 5,01 % Kupfer ab 245,5 m in Bohrloch DCH-012 (siehe Pressemitteilung vom 26. Mai 2020). Die hochgradigen Kupferintervalle in den jüngsten Schlitzen, wie etwa 7 m mit 4,3 % Kupfer, befinden sich an der Oberfläche", sagte Jose Bassan, beratender Geologe bei Los Chapitos.

Alexandra Lostaunau, Geologin von Camino, sagte: "Während das bevorstehende geplante Bohrprogramm weiterhin oberflächennahe Kupferoxide priorisieren und anpeilen wird, werden wir auch Kupfersulfidziele in der Tiefe in Erwägung ziehen, was zusätzliche Möglichkeiten für größere Entdeckungen bietet. In den vergangenen sechs Monaten hat unser Team detaillierte geologische Kartierungen im Maßstab 1:2.000 durchgeführt, um das Potenzial der Mineralisierung bei Katty in puncto Art und Größe besser zu verstehen. Diese detaillierten Arbeiten haben zu Ergebnissen geführt, die unsere Erwartungen übertroffen haben."

Abbildung 1: Standort der primären Explorationsziele, Ziel Katty ist grün hervorgehoben

Abbildung 2: Höhepunkte der Kupferschlitzergebnisse bei L, K.

Die Fotos zeigen hochgradige 2 % bis 4 % Kupferoxide und Sulfide wie Bornit.

Detaillierte geologische Kartierungen im Maßstab 1:2000 innerhalb des Ziels Katty haben zur Entdeckung neuer Zonen mit einer Kupferoxidmineralisierung sowie zur Zuteilung neuer hochwertiger Ziele wie Maqui, Piloto und Katty geführt (Abbildung 3). Der Schwerpunkt der Explorationsarbeiten liegt auf den Kartierungen und Probenahmen von Kupferoxiden im gesamten Diva Trend und den sekundären Verwerfungen dazu in der Verwerfung Maqui. Die Mineralisierungsart ist Cu-Ag in Form von Mantos, die in dioritischem Porphyr (Intrusivgestein) in Kontakt mit andesitischem kristallinem Tuff (Vulkangestein) vorkommen und aus Kupferoxiden wie Malachit, Kieselkupfer, Atacamit und Kupfer-Wad bestehen, begleitet von Sulfiden wie Chalkopyrit, Bornit und Pyrit, die strukturell von den Verwerfungen Maqui und Diva begrenzt werden.

Die Kupferoxidmineralisierung beim Ziel Katty erstreckt sich über eine sichtbare Oberfläche von etwa 700 m mal 650 m. Das Gebiet weist eine Bodendecke auf, die mit Ausbissen einer Kupferoxidmineralisierung durchsetzt ist, was auf die Beständigkeit des mineralisierten Untergrundsystems hinweist.

Das geologische Team von Camino ist davon überzeugt, dass sich diese Mineralisierung über den Ausbissbereich hinaus, unterhalb der Bodendecke, erstrecken könnte. Um diese Möglichkeit zu bewerten, wurden insgesamt 42 Proben von zwölf Schlitzen entnommen (Abbildung 3 und Tabelle 1). Alle Ergebnisse ergaben Gehalte von über 0,3 % Kupfer, was das Potenzial dieses Gebiets als bedeutsame Quelle für eine Mineralisierung an und in der Nähe der Oberfläche untermauert.

Tabelle 1: Zusammenfassung der Schlitzprobenahmen und beste Abschnitte mit Kupfer und Silber

Abbildung 3: Geologische Karte des Ziels Katty und Standort der 12 Schlitze

Abbildung 4: Höhepunkte der Kupferschlitzergebnisse bei A, B, C und D. Die Fotos der Handproben zeigen vorwiegend Kupferoxide wie Malachit und Atacamit.

Abbildung 5: Höhepunkte der Kupferschlitzergebnisse bei E, F, G und H. Die Fotos der Handproben zeigen vorwiegend Kupferoxide wie Malachit, Kieselkupfer, Kupfer-Wad und Chalkopyrit.

Das Ziel Katty hat gute geochemische Gesteinsergebnisse gezeigt, die auf das Vorkommen eines mineralisierten Cu-Ag-Systems mit hohem Entdeckungspotenzial hinweisen. Diese Ergebnisse stärken das geologische Modell des Gebiets erheblich und unterstützen den gewählten Explorationsansatz.

Angesichts der vielversprechenden Daten freut sich das Unternehmen bekannt zu geben, dass es sich in einer fortgeschrittenen Planungsphase für den Beginn der nächsten Bohrphase befindet, um auch das Kupferpotenzial in der Tiefe für die Ressourcendefinition und -erweiterung zu bewerten. Das Ziel Katty entwickelt sich zurzeit zu einem der vielversprechendsten Gebiete innerhalb des 8 km langen Kupferkorridors Diva bei Los Chapitos.

Das in dieser Pressemitteilung beschriebene Bohrziel ist konzeptioneller Natur. Das Ziel wurde keinen ausreichenden Explorationen unterzogen, um eine Mineralressource zu definieren, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationsarbeiten dazu führen werden, dass das Explorationsziel als Mineralressource beschrieben wird.

Hinweise zur Probenahme

Es wurden branchenübliche Verfahren zur Sicherstellung der Probenkette (Chain of Custody) sowie QA/QC-Praktiken eingehalten. Die Proben wurden nach Lima geschickt und dort mittels ICP-MS-Verfahren im Labor von ALS Chemex analysiert.

Die endgültigen Koordinaten (East, North, Höhenlage, Metrik) zur Dokumentation der Probenpunkte wurden mit dem GPS-Modell (GPS MAP 64) erfasst.

Schlitzproben sind kontinuierliche Proben, die mit Hammer und Meißel über Intervalle von 1 bis 2 Metern entnommen wurden.

In Bereichen mit vereinzelten Aufschlüssen wurden die Proben als halbkontinuierliche Gesteinssplitterproben genommen, sodass sie repräsentativ für den Aufschluss und nicht selektiv sind. Die Proben wurden vor Ort verpackt und etikettiert. Anschließend wurden sie an das ALS-Labor in Lima geschickt.

Über Camino

Camino ist ein Kupfer-Explorationsunternehmen in der Explorations- und Entwicklungsphase. Am 7. Oktober 2024 unterzeichnete Camino eine endgültige Vereinbarung zum Kauf der baureifen Kupfermine Puquios in Chile. Camino konzentriert sich auf die Entwicklung von kupferproduzierenden Anlagen wie Puquios und auf die Weiterentwicklung seines IOCG-Kupferprojekts Los Chapitos in Peru bis hin zur Ressourcenabgrenzung und -erschließung sowie darauf, neue Entdeckungen hinzuzufügen. Camino verfügt auch über die Explorationsgenehmigung für ein Entdeckungsbohrprogramm auf dem Kupfer-Porphyr-Projekt Maria Cecilia, um seine NI43-101-Ressourcen zu erweitern. Darüber hinaus hat Camino seine Landposition bei seinem Kupfer- und Silberprojekt Plata Dorada erweitert. Camino ist bestrebt, ein Portfolio an fortschrittlichen Kupferanlagen zu erwerben, die das Potenzial haben, Kupfer in eine elektrisierende kupferintensive Weltwirtschaft zu liefern. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Camino unter www.caminocorp.com.

Jose A. Bassan, MSc. Geologist, ein unabhängiger Geologe FAusIMM (CP) 227922 und eine sachkundige Person gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects und hat den technischen Inhalt dieses Dokuments geprüft und genehmigt. Herr Bassan hat die relevanten Daten zur Unterstützung der technischen Offenlegung, einschließlich der Probenahme- und Analysedaten, geprüft und verifiziert.

IM NAMEN DES BOARDS

/gez./ "Jay Chmelauskas"

President und CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Camino Investor Relations

info@caminocorp.com

Tel: (604) 493-2058

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Veröffentlichung.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Bestimmte Angaben in dieser Mitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Angaben in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen bestimmte Faktoren und Annahmen zugrunde gelegt, die auf den derzeitigen Überzeugungen des Unternehmens sowie auf den Annahmen des Unternehmens und den dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehenden Informationen basieren. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten unter anderem Aussagen hinsichtlich der Aussichten auf zukünftige Explorationsarbeiten bei Los Chapitos, zukünftige geplante Bohrprogramme und Aussichten auf Kupferexploration in neuen Zielgebieten. Obwohl das Unternehmen diese Annahmen auf Basis der ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen für vernünftig hält, können sie sich als falsch erweisen, und die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung unterliegen zahlreichen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass zukünftige Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem, dass die tatsächlichen Ergebnisse der Explorationsaktivitäten des Unternehmens von den Erwartungen des Managements abweichen könnten, dass das Unternehmen möglicherweise nicht die Vorteile von Joint Ventures und/oder strategischen Partnerschaften in Bezug auf die Konzessionsgebiete des Unternehmens nutzen kann, dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, die erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen zu erhalten, oder dass es zu Verzögerungen bei der Erlangung dieser Genehmigungen und Zulassungen kommen könnte, sowie der Zustand der Aktien- und Rohstoffmärkte. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

QUELLE: Camino Minerals Corp.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

