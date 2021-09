Gegenüber dem Franken notiert der Euro nach einem leichten Anstieg am Morgen mit 1,1730 inzwischen nur noch wenig verändert.Frankfurt - Der Euro notiert am Mittwoch bisher stabil über der Marke von 1,17 US-Dollar. Am Vormittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1730 Dollar und damit etwas mehr als am Morgen und am Vorabend. Gegenüber dem Franken notiert der Euro nach einem leichten Anstieg am Morgen mit 1,1730 inzwischen nur noch wenig verändert. Auch der Dollar zeigt sich am Vormittag nach einem leichten Anstieg am...

