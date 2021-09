FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS MONEYSUPERMARKET.COM TARGET TO 275 (310) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS INITIATES BURBERRY WITH 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS INITIATES BURBERRY WITH 'EQUAL WEIGHT' - TARGET 2000 PENCE - BARCLAYS INITIATES MULBERRY GROUP WITH 'EQUAL WEIGHT' - TARGET 275 PENCE - BERENBERG RAISES DRAPER ESPRIT PRICE TARGET TO 1200 (1000) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES TRAVIS PERKINS TARGET TO 1845 (1815) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 4555 (4420) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3100 (4000) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1900 (2000) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS BHP GROUP PRICE TARGET TO 2300 (2550) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 425 (460) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 5800 (6500) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES REDROW PRICE TARGET TO 936 (932) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SOUTH32 PRICE TARGET TO 190 (175) PENCE - 'HOLD' - ODDO BHF RESUMES BURBERRY WITH 'UNDERPERFORM' - TARGET 1848 PENCE - SOCGEN CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 374 (387) PENCE - 'HOLD' - SOCGEN RAISES BURBERRY TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 2270 (2282) PENCE - SOCGEN RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 245 (225) PENCE - 'BUY'



