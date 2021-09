In Anbetracht der von der CME Group veröffentlichten Daten für die Erdgas-Futures-Märkte ging das Open Interest am Dienstag zum vierten Mal in Folge zurück, diesmal um mehr als 17.000 Kontrakte. Das Volumen hingegen machte drei Tagesrückgänge in Folge wett und legte um rund 74,1.000 Kontrakte zu. Erdgas: Spitzenwert erreicht? Die Korrekturbewegung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...