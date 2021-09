Die Flash-Daten der CME Group für die Gold-Futures-Märkte zeigen, dass das Open Interest am Dienstag zum dritten Mal in Folge gesunken ist, dieses Mal um fast 4,6K Kontrakte. Im gleichen Zeitraum sank das Volumen um rund 1,9.000 Kontrakte. Gold peilt jetzt 1.800 $ an Die Goldpreise setzten ihre Erholung von den jüngsten Tiefstständen fort und testeten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...