Der EuroStoxx50 gewinnt 1,29 Prozent auf 4150,19 Punkte.Paris / London - Europas wichtigste Aktienmärkte haben zur Wochenmitte an ihre Vortageserholung angeknüpft. Nachdem die Schieflage des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande die Börsen am Montag massiv belastet hatte, haben sich die Wogen zuletzt etwas geglättet. Der EuroStoxx 50 schloss 1,29 Prozent höher bei 4150,19 Punkten. In Paris gewann der Cac 40 ebenfalls 1,29 Prozent...

