Die kommerziellen Rohöllagerbestände in den USA sind in der Woche bis zum 17. September um 3,5 Millionen Barrel gesunken, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Wochenbericht der US Energy Information Administration (EIA) hervorgeht. Reaktion des Marktes Dieser Bericht scheint keine nennenswerten Auswirkungen auf die Rohölpreise zu haben. Zum Zeitpunkt ...

