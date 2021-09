Die Verkäufe bestehender Häuser in den USA sind im August weiter gestiegen - Der US Dollar Index verzeichnet leichte Tagesverluste und hält sich über 93,00 - Nach einem Anstieg von 2,2 % im Juli stiegen die Verkäufe bestehender Häuser in den USA im August um 2 % bzw. 5,88 Millionen, wie aus den am Mittwoch von der National Association of Realtors ...

Den vollständigen Artikel lesen ...