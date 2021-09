Die wichtigsten Indizes an der Wall Street notieren am Mittwoch im positiven Bereich - Energieaktien steigen aufgrund höherer Rohölpreise - Der Schwerpunkt liegt auf den geldpolitischen Ankündigungen des FOMC und der Zusammenfassung der Wirtschaftsprognosen - Die wichtigsten Aktienindizes in den USA, die am Dienstag nicht im positiven Bereich schlossen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...