Der Peptidhersteller will bis zu eine Million neue Aktien über eine genehmigte Kapitalerhöhung ausgeben.Bubendorf - Bachem bittet seine Aktionäre um frisches Geld, weil grosse Investitionen in den Kapazitätsausbau anstehen. Der Peptidhersteller will bis zu eine Million neue Aktien über eine genehmigte Kapitalerhöhung ausgeben. Das entspräche rund 7 Prozent des aktuell ausstehenden Aktienkapitals, teilte Bachem am Donnerstag mit. Über den Schritt soll eine für den 15.

Den vollständigen Artikel lesen ...