Das Biotechunternehmen hat eine im Juni beschlossene Kapitalerhöhung vollzogen. Das Aktienkapital von Santhera belaufe sich damit nun auf knapp 46,5 Mio CHF.Pratteln - Das Biotechunternehmen Santhera hat eine im Juni beschlossene Kapitalerhöhung vollzogen. Das Aktienkapital von Santhera belaufe sich damit nun auf knapp 46,5 Millionen Franken. Am Vortag seien annähernd 10 Millionen Aktien im Rahmen einer ordentlichen Kapitalerhöhung an die Investoren ausgegeben worden, die eine Privatplatzierung gezeichnet hatten, teilte Santhera am Donnerstag mit.

