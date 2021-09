Am 20. September hatten wir auf eine Trading-Chance hingewiesen. Die Überschrift unseres Beitrags lautete: "Fresenius Medical Care: Ist die Korrektur beendet?" Im Text konnten Sie lesen: "Am 19. August begann der Absturz der Fresenius Medical Care Aktie ISIN: DE0005785802 zunächst mit einer relativ kleinen Abwärtskurslücke. Seither verlor die Aktie etwa 15 Prozent. Das Tief wurde am Montag mit einem Kurs von 59,46 Euro notiert und man konnte eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...