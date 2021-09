Nach einem Hoch im Juli mit einem Kurs von 72,00 Euro hat sich die Stabilus-Aktie ISIN: LU1066226637 verabschiedet und ist am letzten Montag an der Unterstützung bei 58,00 Euro angekommen. Bei diesem Kurs gab es im März eine Gegenbewegung nach oben und es wurden in zwölf Wochen etwa 25 Prozent Kursgewinn geschrieben. Jetzt wird sich nach dem Kursverlust herausstellen, ob das Tief aus dem Oktober eine Unterstützung wird und sich eine Trendwende ergibt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...