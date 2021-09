Den geldpolitischen Schalter umzulegen, ist niemals einfach. Auch dieses Mal nicht. Die US-Notenbank Fed möchte weg von der ultra-expansiven Geldpolitik, wie sie am Mittwoch signalisiert hat.Fed: Der gut gefüllte Werkzeugkasten hilft Vaduz - Den geldpolitischen Schalter umzulegen, ist niemals einfach. Auch dieses Mal nicht. Die US-Notenbank Fed möchte weg von der ultra-expansiven Geldpolitik, wie sie am Mittwoch signalisiert hat. So richtig wohl ist es den US-Währungshütern nicht mehr in der Haut. Dabei dürften nicht einmal die gegenwärtig hohen Inflationsraten so sehr Sorgen bereiten...

