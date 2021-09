Drei neue Formate für seine Glas-Folien- und Glas-Glas-Solarmodule hat der Photovoltaik-Hersteller für das erste Quartal 2022 angekündigt. Bis Ende nächsten Jahres sollen auch die Solarmodule mit den alten Formaten noch erhältlich sein.Die chinesischen Photovoltaik-Hersteller waren im vergangenen Jahr mit der Einführung größerer Waferformate vorangegangen. Die Solarmodule kommen so auf mehr Leistung, sind allerdings in den Abmaßen auch wesentlich größer als die bisherigen Standardmodule. Nun kündigte die Sonnenstromfabrik aus Wismar an, künftig in seinem Glas-Folien- und Glas-Glas-Solarmodulen ...

