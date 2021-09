Belastet wurde der Euro am Vorabend durch den aufwertenden Dollar. Die US-Währung profitierte von der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed.Frankfurt - Der Euro hat sich am Donnerstag teilweise von seinen Kursverlusten vom Vorabend erholt. Am Vormittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1722 US-Dollar. Sie liegt damit etwas höher als im frühen Handel. Etwas fester zeigt sich auch der Franken und zwar sowohl gegenüber dem Euro als auch gegenüber dem Dollar. Die Gemeinschaftswährung wird zu 1,0825 Franken gehandelt nach 1,0842 am Morgen.

