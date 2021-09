Die Dresdner Solarwatt hat ihre neue Modulfertigung mit 300 Megawatt (MW) Produktionskapazität in Betrieb genommen. Außerdem stellt die Firma zwei zwei neue Fertigungslinien für Batteriespeicher vor. Solarspezialist Solarwatt hat seine neue Modulfabrik offiziell in Betrieb genommen. Wie die Dresdner mitteilten, handele es sich um Europas größte Produktionsanlage für Glas-Glas-Solarmodule. Die ersten dort produzierten Module werden bereits in der kommenden Woche an Solarwatt-Kunden ausgeliefert. ...

